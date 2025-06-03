Гостеприимный Чановский район приглашает всех желающих на традиционный межнациональный семейный праздник культуры и спорта «Сабантуй собирает друзей-2025», посвященный Году защитника Отечества и 100-летию Чановского района. Мероприятие будет проходить 13 июня в лесном массиве южнее станции Озеро-Карачинское, вблизи деревни Тармакуль. Начало в 11:00.

Скучать на празднике не придется. Каждый сможет найти развлечение по вкусу. На этот день запланированы спортивные состязания, игровые площадки для детей, традиционная кухня, национальные песни и танцы. В рамках Сабантуя состоятся конкурсы: «Мисс Сабантуй-2025», в котором примут участие молодые девушки - представительницы разных культурных центров Чановского района; турнир по национальной борьбе на поясах «Корэш», победитель которого получит почетное звание «Лучший борец Сабантуя-2025» и живой приз – баран; конкурс «Лучшее представление национальной культуры», который включает в себя презентацию национальной культуры, национальную кухню, мастер-класс; конкурс гармонистов, в котором любой желающий может проявить свой талант.

Особой популярностью у населения пользуются народные игры: бой мешками, срезание призов, бег в мешках, перетягивание каната и многое другое.

Программа мероприятий:

В 11.00 откроет праздник глава Чановского района Виктор Губер.

С 11.30 - праздник продолжится концертной программой творческих коллективов, а также спортивными состязаниями, национальной борьбой, народными играми, работой детских игровых пятачков.

Никого не оставят равнодушными уютные национальные подворья, на которых можно будет отведать вкуснейшие блюда разных народностей.

Для гостей праздника будет организована продажа шашлыка, напитков и сладостей. За безопасность на празднике можно не беспокоиться, в этот день будут дежурить работники специальных служб.