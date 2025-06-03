3 июня сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам совместно с работниками ПЧ-116 была проведена практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре в лагере «Солнечный».

Услышав сигнал об эвакуации, дети и персонал учреждения организованно, без суеты и паники покинули помещения и быстрым шагом устремились к эвакуационным выходам. В считанные минуты все дети и персонал покинули здание и построились в безопасной зоне. Вожатые групп отчитались руководству лагеря, что вверенные им дети выведены из опасной зоны в полном составе.

Эвакуация заняла три минуты, что является хорошим показателем, ведь от того, насколько грамотно рассчитаны направления движения детей и персонала, пригодны пути эвакуации, напрямую зависит жизнь людей в условиях возможной чрезвычайной ситуации.

Такие тренировочные занятия проводятся для того, чтобы напомнить детям и персоналу объекта как вести себя в случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Эти мероприятия входят в ранг обязательных занятий, поскольку крайне необходимо знать основные правила поведения в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Личный состав 69-й пожарно-спасательной части познакомил детей с профессией пожарного. Огнеборцы разрешили ребятам посидеть в пожарном автомобиле, померить снаряжение, рассказали о том, к чему могут привести игры с огнем, как себя вести в случае пожара, напомнили номера экстренных служб.