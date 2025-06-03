В Чановском районе, в рамках развития дорожной инфраструктуры региона, началась реконструкция автодороги Чаны-Погорелка. Она ведет к озеру Карачи.

30 апреля 2025 г. между Территориальным управлением автодорог Новосибирской области и АО «Новосибирскавтодор» заключен контракт на реконструкцию участка км 11+432 – км 13+192 протяженностью 1,76 км.

На сегодняшний день подрядчик приступил к подготовительным работам, включающим:

- установку временной схемы организации дорожного движения;

- проведение геодезических работ;

- заготовку дорожно-строительных материалов.

Основной этап строительно-монтажных работ стартует 5 июня 2025 года. В рамках проекта запланировано приведение земляного полотна в соответствие с III технической категорией; устройство дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием; реконструкция искусственных сооружений; обустройство дороги средствами организации и регулирования дорожного движения и нанесение разметки.

Завершение работ намечено на 10 ноября 2025 года. Проект позволит повысить безопасность и комфорт движения на данном участке, что особенно важно для жителей Чановского района и транзитного транспорта.