В Новосибирской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Конкурс проводился по 15 номинациям, была принята 61 заявка участников по 13 номинациям. Членами региональной конкурсной комиссии оценивались новые подходы в работе специалистов организаций социального обслуживания Новосибирской области, их результаты, а также качественные изменения, произошедшие в жизни граждан, получающих социальные услуги. Чествование победителей запланировано в рамках областного торжественного мероприятия, посвященного Дню социального работника (8 июня). Победители, занявшие первые места в каждой номинации регионального этапа, выдвигаются для участия в федеральном этапе конкурса.

В номинации «Лучшая практика работы центров дневного пребывания в стационарных организациях социального обслуживания» 1-е место заняла Татьяна Анатольевна Антоненко - социальный педагог Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Татарска.

В номинации «Лучшая практика предоставления социальных услуг в сельской и труднодоступной местности» 2-е место занял Игорь Григорьевич Долматов - заведующий отделением соцобслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра соцобслуживания населения Усть-Таркского района.





В номинации «Лучший проект добровольческой организации (волонтеров), реализованный в сфере социального обслуживания» 1-е место заняла Ольга Анатольевна Забабурина - педагог-психолог отделения психолого-педагогической помощи семье и детям Комплексного центра соцобслуживания населения Усть-Таркского района (на снимках).

3-е место в этой номинации занял Александр Александрович Гуляев - специалист по соцработе Комплексного центра соцобслуживания населения Чановского района.

В спецноминации «За созидание и долголетие в профессии 3-е место заняла Галина Николаевна Закамалдина - специалист по кадрам КЦСОН Усть-Таркского района.