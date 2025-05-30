В Новосибирской области продолжается посевная кампания. На 29 мая план ярового сева был выполнен на 67,6% - зерновыми, зернобобовыми, техническими и кормовыми культурами, картофелем и овощами открытого грунта засеяно 1 млн 386,9 тыс. га полей.

В Татарском округе на конец мая из-за переизбытка влаги в почве еще всем хозяйствам удалось выйти в поля, рассказали в управлении сельского хозяйства муниципальной администрации. На 29 мая яровыми культурами засеяно 22 тыс. 370 га, что составляет 19,6% от плана ярового сева: это зерновые и зернобобовые культуры - 12 тыс. 569 га, технические культуры – 4 тыс. 958 га, кормовые культуры – 4 тыс. 843 га.

По факту посеяно: 6 тыс. 278 га мягкой пшеницы, 1 тыс. 962 га ячменя, 1 тыс. 863 га овса, 2 тыс. 316 га гороха, 150 га чечевицы, 3 тыс. 460 га рапса, 609 га подсолнечника, 300 га сои, 589 га льна, 3 тыс. 708 га однолетних трав, 1 тыс. 135 га силосных, в том числе 1 тыс. 22 га кукурузы.

Всего в Татарском округе запланировано засеять этой весной 114 тыс. 146,5 га полей, из которых зерновые и зернобобовые - 79 тыс. 802,5 га, технические – 16 тыс. 677 га, кормовые – 17 тыс. 667 га.