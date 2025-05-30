В Татарском округе пройдет опрос граждан в целях реализации проектов инициативного бюджетирования. Решение об опросе было принято на 9-й сессии Совета депутатов округа 21 мая. Опрос будет проводиться в письменной форме со 2 июня по 2 июля, должно быть опрошено не менее 5% жителей населенного пункта. Выбранные большинством опрошенных жителей проекты будут представлены для участия в конкурсном отборе инициативных проектов.

Город Татарск

1. Содержание мест захоронения - благоустройство кладбища по пер. Гагарина, 2Г в городе Татарске;

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов - видеонаблюдение на парке Матросова, 175;

3. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - устройство уличного освещения на участке (от пер. Гагарина до ул. Краснофлотская).

Деревня Безбожник

1. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - благоустройство детской площадки в деревне Безбожник;

2. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них - ремонт автомобильной дороги по улице Школьная в деревне Безбожник;

3. Содержание мест захоронения - благоустройство территории кладбища в деревне Безбожник.

Село Зубовка

1. Содержание мест захоронения - благоустройство кладбища;

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов - приобретение пожарной машины;

3. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - благоустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ.

Деревня Лебяжье

1. Содержание мест захоронения - благоустройство кладбища д. Лебяжье;

2. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - благоустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ.

Село Казачий Мыс

1. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - организация благоустройства въездной стелы с. Казачий Мыс;

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов - приобретение пожарного прицепа;

3. Развитие физической культуры и массового спорта - благоустройство спортивной площадки.

Село Красноярка

1. Содержание мест захоронения - благоустройство территории кладбища;

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов - приобретение пожарной машины;

3. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - благоустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ.

Село Киевка

1. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - Парк культуры Киевского территориального подразделения;

2. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них - ямочный ремонт улицы 9 Мая;

3. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - благоустройство детской площадки с. Киевка.

Село Козловка

1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них - ремонт дороги к кладбищу в с. Козловка;

2. Содержание мест захоронения - благоустройство территории кладбища в с. Козловка.

Село Константиновка

1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них - обустройство дорожного полотна до кладбища в с. Константиновка;

2. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - освещение улиц и озеленение территорий;

3. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - благоустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ.

Село Кочневка

1. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых бытовых отходов - обустройство площадок ТКО;

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов - приобретение пожарной емкости;

3. Содержание мест захоронения - благоустройство территории кладбища в селе Кочневка.

Село Лопатино

1. Содержание мест захоронения - благоустройство кладбища;

2. Развитие физической культуры и массового спорта - организация и благоустройство детской спортивной площадки;

3. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ.

Деревня Моховая

1. Содержание мест захоронения - благоустройство кладбища в д. Моховая;

2. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - благоустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ.

Деревня Малая Старинка

1. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - обустройство детской игровой площадки;

2. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - ремонт тротуара по адресу ул. Школьная, 3 (площадь около клуба и магазинов);

3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом - ремонт колодца.

Деревня Неудачино

1. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - ремонт памятника Памяти жертв политических репрессий;

2. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - благоустройство территории памятника Памяти жертв политических репрессий (ремонт тротуара с освещением);

3. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - ремонт центральной площади д. Неудачино.

Село Новопервомайское

1. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых бытовых отходов - организация площадок для сбора ТКО;

2. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них - ремонт дороги «обводная»;

3. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - строительство стелы при въезде в село, благоустройство территории прилегающей к детским площадкам.

Деревня Минино

1. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - благоустройство памятника герою Советского Союза А.А. Волкову;

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры - внутренний ремонт сельского дома культуры в д. Минино;

3. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них - обустройство автомобильной дороги по улице Зеленая в д. Минино.

Село Новомихайловка

1. Содержание мест захоронения - благоустройство прилегающей территории кладбища с. Новомихайловка;

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры - уличная сцена возле Дома культуры;

3. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них - «Дорога к знаниям» отсыпка щебнем к подъезду школе и детскому саду.

Село Новотроицк

1. Содержание мест захоронения - благоустройство кладбища;

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов - приобретение гидранта;

3. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них - ямочный ремонт дороги.

Село Северотатарское

1. Содержание мест захоронения - благоустройство кладбища;

2. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - освещение улиц;

3. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - благоустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ.

Деревня Волово

1. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых бытовых отходов - организация площадок для сбора ТКО;

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов - установка пожарных гидрантов в д. Волово;

3. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - благоустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ в д. Волово.

Деревня Чинявино, село Увальское

1. Содержание мест захоронения - благоустройство кладбища в д. Чинявино;

2. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них - улица Западная с. Увальское;

3. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - благоустройство детской площадки в с. Увальское.

Село Ускюль

1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них - текущий ремонт объездной дороги от перекрестка силосных траншей до улицы Центральная в селе Ускюль;

2. Организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц и озеленение территорий - приобретение и установка стелы с названием села при въезде в населенный пункт;

3. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них - приведение в надлежащее состояние дороги до кладбища в селе Ускюль.