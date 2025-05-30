В Татарском округе проходит конкурс «Ученик года». Постановление о конкурса муниципальный глава Юрий Вязов подписал 27 мая. Конкурс направлен на выявление воспитательного потенциала образовательных организаций района, стимулирование школьников на активную творческую, познавательную и общественную деятельность, а также на их самореализацию в различных сферах школьной жизни. Участие в конкурсе могут принять ученики 5 - 11 классов, достигшие высоких результатов в учебе, в общественной деятельности, в творчестве и спорте. Участник должен иметь по всем предметам оценки «5» и «4», быть призером олимпиад, конкурсов, научно- исследовательских конференций, фестивалей, соревнований, быть автором творческих работ, социальных проектов, получивших экспертную оценку.

Конкурс проводится с 26 мая по 10 июня. Помимо анкеты и личных документов, участник должен представить в оргкомитет видеоролик «Визитная карточка», заверенные копии грамот, дипломов за период с 1 апреля 2024 г. по 1 апреля 2025 г., отзывы учителей о достижениях конкурсантов, копии статей, заметок о конкурсанте в СМИ, авторские работы (стихи, проза, изобретения).

Школы с общей численностью учеников до 100 человек предоставляют одну кандидатуру, до 200 человек – до двух кандидатур, более 200 обучающихся – до трех кандидатур.

Награждение победителя конкурса пройдет на Слете отличников Татарского округа в июне 2025 г. Победитель конкурса будет награжден единовременной премией муниципального главы в размере 10 тыс. руб.