В 2025 году в Чановском районе будет выполнен ремонт участка трассы (33–36 км), ведущей к Чановскому озеру. Дорога, построенная ещё в 70-х, получит долгожданное обновление.

Работы проходят недалеко от села Песчаное Озеро.

Дорожники АО «Новосибирскавтодор» ликвидируют участки пучинообразования, снимут старый слой и укрепят основание дороги, уложат новое щебёночно-песчаное покрытие, выровняют профиль дороги для безопасного движения, установят дорожные знаки и сигнальные столбики.

Дорогу ремонтируют каждый год. По информации ТУАД, после работ улучшится транспортная доступность - путь до федеральной трассы Р-254 \"Иртыш\" станет удобнее, повысится безопасность для школьников и пассажиров – дорогой активно пользуются автобусы и местные жители. Развитие получит туристический кластер района - трасса ведёт к уникальному Чановскому озеру.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а после завершения участок будет на гарантии.