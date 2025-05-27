На базе Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Новосибирской области прошел второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений дознания на звание «Лучший по профессии». В нем приняли участие представители из УМВД России по городу Новосибирску и территориальных подразделений Главного управления. Конкурс состоял из нескольких теоретических и практических этапов.

В течение дня сотрудники подразделений дознания сражались за звание «Лучший по профессии». Участники демонстрировали на конкурсе свой уровень по правовой, огневой и физической подготовке, приемы самообороны и задержания правонарушителей, а также служебную подготовку, куда включены задания по криминалистике и оказанию медицинской помощи. Полицейские набирали баллы, отвечая на вопросы, подтягиваясь на перекладине, пробежав кросс, выполняя нормативы по стрельбе и оказывая первую помощь пострадавшим.

По итогам конкурса победителем и обладателем почётного звания «Лучший по профессии» стала старший дознаватель отдела дознания Отдела полиции №1 «Центральный» УМВД России по г. Новосибирску лейтенант полиции Анастасия Шеховцова.

2-е место - старший дознаватель отдела дознания отдела полиции №8 «Кировский» УМВД России по г. Новосибирску лейтенант полиции Нарине Мирзоян.

3-е место - дознаватель отделения дознания МО МВД России «Татарский» капитан полиции Виктор Шпилька.