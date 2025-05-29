В «Единой России» состоялся первый этап подведения итогов электронного предварительного голосования в Новосибирской области.

По Уставу «Единой России», праймериз - это обязательная процедура, по итогам которой партия формирует свои списки на выборы. Голосование проходило с 19 по 25 мая. Явка составила почти 12% от общего числа избирателей в регионе - проголосовали более 255 тыс. человек, в Новосибирске явка 9,1% - проголосовали 111 тыс. жителей города

Предварительное голосование прошло с очень высокой активностью со стороны избирателей, отметил секретарь реготделения «Единой России», председатель оргкомитета Андрей Травников.

Попробовать себя в политике при поддержке «Единой России» решили и более 30 участников спецоперации. Победителем предварительного голосования стал боец военной спецоперации, специалист по работе с молодежью из Чановского района Даниил Прохоров.

По территории №1, куда входят Чановский, Венгеровский, Кыштовский районы он набрал 5 тыс. 985 голосов. На округе отсутствует действующий депутат-одномандатник после того, как парламентарии делегировали первого вице-спикера Заксобрания Андрея Панферова в бизнес-омбудсмены. 2-е место по территории занял действующий депутат, гендиректор АО «Сибиар» Виктор Кушнир - 5121 голос.

- Для себя определил, что в первую очередь нужно делать упор на развитие села. В сельской местности весомая проблема – отток молодежи, после школы уезжают в город. Нужно приложить все усилия, чтобы наши молодые люди оставались на местах и развивали свою малую родину, - отметил Даниил.

По территории №2 (Татарский округ, Усть-Таркский и Чистоозерный районы) победителем стал действующий депутат Заксобрания, председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев - 5183 голоса.

2-е место занял гендиректор АО «Маслодельный комбинат Чановский» Дмитрий Игумнов - 2839 голосов.

3-е место - учитель истории и обществознания в Усть-Таркской школе. Андрей Сысоев - 1255 голосов.

Кандидаты, набравшие наибольшее число голосов будут выдвинуты региональным отделением «Единой России» на выборы депутатов Заксобрания, которые состоятся 14 сентября.