В Татарском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

Судом установлено, что в мае 2018 года двое знакомых заключили между собой договор, согласно которому подсудимый оказывал услуги водителя на транспортном средстве, принадлежащем второму.

В сентябре 2021 года подсудимый обратился в регистрационный отдел ГАИ с целью постановки на регистрационный учет вверенного ему транспортного средства под видом собственника, предоставив в том числе подложный договор купли-продажи, по которому он якобы являлся владельцем данной техники.

Присвоив себе транспортное средство, подсудимый причинил потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1,9 млн рублей.

Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал.

Суд назначил виновному 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Транспортное средство по решению суда будет возвращено потерпевшему.