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21 мая на IV заседании Всероссийского родительского комитета подвели итоги второго сезона Конкурса инициатив родительских сообществ. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 1015 родительских комитетов из 85 субъектов РФ, в том числе 13 школ из Новосибирской области. Организатор конкурса – Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. От 500 тыс. до 1 млн руб. на реализацию своих проектов выиграли пять родительских инициатив Новосибирской области, среди которых проект «Кадеты на старте» школы №9 Татарского района. Премии от 200 до 500 тыс. руб. получат семь школ, в том числе Усть-Таркская школа и школа-интернат г. Татарска.

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Источник: минобразования  

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