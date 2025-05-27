21 мая на IV заседании Всероссийского родительского комитета подвели итоги второго сезона Конкурса инициатив родительских сообществ. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 1015 родительских комитетов из 85 субъектов РФ, в том числе 13 школ из Новосибирской области. Организатор конкурса – Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. От 500 тыс. до 1 млн руб. на реализацию своих проектов выиграли пять родительских инициатив Новосибирской области, среди которых проект «Кадеты на старте» школы №9 Татарского района. Премии от 200 до 500 тыс. руб. получат семь школ, в том числе Усть-Таркская школа и школа-интернат г. Татарска.