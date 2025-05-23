Сотрудники СОБР «Сибиряк» Управления Росвгардии по Новосибирской области оказали силовую поддержку коллегам из Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального Главка МВД и МО МВД России «Татарский» при задержании двух жителей Новосибирской области за совершение мошеннических действий.

Предварительно установлено, что 47-летний мужчина разместил на одном из интернет сайтов объявление о продаже пиломатериалов. По объявлению к гражданину обратилась женщина. Покупатель и продавец договорились о сделке, однако предварительно необходимо было внести предоплату. Женщина перевела на предложенный расчетный счет более 2 млн руб., однако так и не получила оплаченный товар.

В ходе проверки было установлено, что представленный гражданке расчетный счет был оформлен на третье лицо, а полученные денежные средства были распределены по разным банкам. Похищенные деньги в последствии были обналичены 45-летней знакомой фигуранта.

Возбуждено уголовное дело.