Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области сообщило о планах ремонта 5 км дороги от Константиновки до Николаевки в Татарском округе. Автомобильная дорога межмуниципального значения «19 км а/д «К-01» - Николаевка» в имеет протяженность почти 34 км. В планах ремонт двух участков - с 4,5 по 6,5 км и с 6,5 км по 9,5 км. Проект готов, подрядчик определяется. Работы планируются на 2026 год. Дорожники восстановят ГРО, исправят профиль земляного полотна, уложат новое щебеночно-песчаное покрытие, установят новые столбики и дорожные знаки.

Недавно канал Mash Siberia опубликовал видеоролик с размытой дорогой https://vk.com/video-202749533_456243174?list=4216c14875419ff4f9