Проект Историко-краеведческого музея им. Н.Я. Савченко вошёл в число победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии из областного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Новосибирской области». Проект «Историко-краеведческий музей им. Н.Я. Савченко – 40 лет центр краеведения и туризма Татарского муниципального округа» занял одну из лидирующих позиций и получил поддержку в размере 10 млн. руб.

- На эти средства будет сделан капитальный ремонт экспозиционно-выставочного пространства музея. Планируется провести работы по замене электропроводки, замене труб отопительной системы на радиаторы, замене полового покрытия, облицовке стен и ремонту входа в здание музея. Благодаря проведению капремонта, качественно повысится уровень сохранности уникальных исторических артефактов, а также увеличится посещаемость музея и, соответственно, возрастет туристический поток на территорию Татарского муниципального округа, - рассказала директор музея Ольга Нагайцева.