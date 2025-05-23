В детском оздоровительном лагере «Солнечный» стартует летний сезон. Первая смена пройдет со 2 по 22 июня, вторая смена – со 2 по 22 июля, третья смена – с 24 июля по 13 августа.

20 мая прошла комиссионная приемка лагеря. В комиссию входили первый замглавы Татарского округа Ю.П. Лысенко, начальник управления образования И.В. Кузнецова, начальник МО МВД России «Татарский» Е.С. Головкин, и.о.начальника отдела физической культуры и спорта В.Э. Чехович, представители Росгвардии и пожарного надзора.

Представители спецслужб проверили лагерь на пожарную и антитеррористическую безопасность, проверку прошли все системы жизнеобеспечения. Как сообщает администрация округа, в 2025 г. в лагере созданы все условия для отдыха и оздоровления детей. Проведен косметический ремонт жилых помещений, выложена тротуарная плитка, асфальт, сделано футбольное поле, беговая дорожка. Приобретено кухонное оборудование, мягкий инвентарь.

Администрация лагеря напоминает, что путевки предоставляются бесплатно для детей из малоимущих и многодетных семей, а также для детей участников специальной военной операции. Для получения путевки и по всем возникающим вопросам можно обращаться по телефонам в Татарске 6-41-59 или 5-61-27.