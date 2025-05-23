В ГУ МВД России по Новосибирской области прошел региональный конкурс профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции на звание «Лучший по профессии». В нем приняли участие представители из УМВД России по городу Новосибирску и территориальных подразделений Главного управления. Конкурс состоял из нескольких теоретических и практических этапов.

В течение дня участковые уполномоченные Новосибирской области сражались за звание «Лучший по профессии». Участники демонстрировали на конкурсе свой уровень по огневой и физической подготовке, приемы самообороны и задержания правонарушителей, а также служебную подготовку, куда включены задания по криминалистике и оказанию медицинской помощи. Полицейские набирали баллы, отвечая на вопросы, подтягиваясь на перекладине, пробежав кросс, выполняя нормативы по стрельбе и оказывая первую помощь пострадавшим.

По итогам конкурса победителем и обладателем почётного звания «Лучший по профессии» стал участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Купинскому району старший лейтенант полиции Алексей Шаль.

Второе место занял участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Барабинский» младший лейтенант полиции Николай Боричевский.

Третье место занял участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Чановскому району старший лейтенант полиции Сергей Плавский.

В результате проведённого конкурса комиссией были подведены итоги и по основным дисциплинам — лучшим по служебной подготовке стал участковый уполномоченный полиции Отделения полиции «Здвинснкое» МО МВД России «Барабинский» старший лейтенант полиции Константин Кайгородцев, по огневой — старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Маслянинскому району капитан полиции Руслан Архипов, самый высокий результат по физической подготовке показал участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Купинскому району старший лейтенант полиции Алексей Шаль.

Врио заместителя начальника полициии (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции Вячеслав Котченко поздравил сотрудников полиции с успешным прохождением этапов конкурса, отметил, высокий уровень подготовки участников, поблагодарил присутствующих за участие, отличную подготовку, проявленную при прохождении заданий и вручил дипломы победителям конкурса среди участковых уполномоченных полиции Новосибирской области «Лучший по профессии».



