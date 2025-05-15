Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Венгеровского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

По данным следствия, днем в марте 2025 года в одном из сел Венгеровского района между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и его супругой произошла словесная ссора. Из-за малозначительного повода обвиняемый нанес множественные удары ножом в шею 50-летней супруги. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте от массивной кровопотери.

Как уточняет прокуратура, 6 марта 2025 г. в вечернее время, обвиняемый и потерпевшая находясь у себя дома, распивали спиртные напитки. Будучи в состоянии алкогольного опьянения они поссорились. В ходе конфликта мужчина взял кухонный нож и нанес клинком ножа не менее шести ударов в шею жены. Обвиняемый через некоторое время сам сообщил о случившемся в полицию.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.