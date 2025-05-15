13 мая Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов и осужденной Марины Сальниковой, признанной виновной приговором Чановского районного суда Новосибирской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Суд установил, что Сальникова, занимая должность мирового судьи, обратилась к адвокату с предложением о взятке в размере 3 миллионов рублей за отмену меры пресечения в виде заключения под стражу его подзащитному и прекращении уголовного дела. Однако подсудимый предупредил о сделке правоохранительные органы, и в момент получения от адвоката первой части взятки в размере 1,5 миллиона рублей судья была задержана.

Не согласившись с приговором суда, Сальникова и ее адвокаты обжаловали его в вышестоящей инстанции. Апеллянты просили приговор суда отменить, а осужденную оправдать в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления.

Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции приговор суда первой инстанции изменил.

Суд снизил Сальниковой назначенное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев со штрафом в размере в размере 12 миллионов рублей до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 9 миллионов рублей.

Осужденная будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Суд также изменил дополнительное наказание, лишив Сальникову права занимать должности на государственной службе в судебных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет.

Приговор суда вступил в законную силу.

Согласно материалам дела, в 2022 г. Марина Сальникова начала рассматривать уголовное дело о незаконной охоте в отношении омского стоматолога Сергея Федурина. Ему назначили штраф 80 тысяч рублей, но с решением не согласилась прокуратура. Его отменили, дело начали рассматривать заново. Когда Федурин перестал являться на заседание, Марина Сальникова вынесла постановление о заключении подсудимого под стражу и тут же связалась с его адвокатом.

- Сальникова обратилась по мобильной связи к адвокату Сурину, предложила выступить посредником в передаче ей взятки в размере 3 миллионов рублей за отмену меры пресечения в виде заключения под стражу и за прекращение уголовного дела, — заявил на заседании прокурор Новосибирской области Александр Бучман в судебном заседании по делу Сурина.

Едва мировая судья получила первые 1,5 миллиона, ее задержали. В апреле Марина Сальникова ушла в отставку, но от уголовной ответственности ее это не спасло, и экс-судья пересела из-за стола председательствующего на скамью подсудимых.

В октябре 2023-го адвоката Алексея Сурина отправили в колонию строгого режима на 7 лет, запретив работать адвокатом в течение трех лет после освобождения.