Определены новые итоги межрегионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Профессионалы Новосибирской области завоевали одну золотую медаль, 13 серебряных медалей, пять бронзовых медалей и получили 17 медальонов за профессионализм.

Финальные соревнования в компетенции «Агрономия» прошли в Московской области.

Среди юниоров серебряную медаль завоевала Полина Никитина, ученица школы №4 Татарска.

Наставник – Лариса Ивановна Сергеева.

Среди конкурсантов основной возрастной категории серебряную медаль завоевала Полина Леванская, студентка Татарского политехнического колледжа. Наставник – Ирина Юрьевна Воронина.

В Татарском политехническом колледже рассказали, что в состязаниях принял участие 31 студент из разных регионов нашей страны.

Студенты выполняли задания в рамках пяти модулей: проводили оценку фитосанитарного состояния посевов зерновых культур, определяли болезни, вредителей и сорные растения сельскохозяйственных культур, выполняли расчет и приготовление почвосмеси для овощных культур, проводили агрохимические исследование почвосмеси прибором рН-метр, готовили питательный раствор для подкормки овощных культур, определяли сортовые особенности клубней картофеля, определяли содержание нитратов и крахмал в нем.

Кроме этого студенты демонстрировании знания по применению информационных технологий в сельском хозяйстве: работали с агрономическими параметрами на цифровой платформе точного земледелия, программировали технологии возделывания сельскохозяйственных культур. По всем модулям обязательным было решение производственных задач.