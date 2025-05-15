8 мая в МО МВД России «Татарский» поступило заявление местной жительницы о краже из её дома.

Прибывшие сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, проверили лиц из числа ранее привлекавшихся за имущественные преступления.

Сотрудниками полиции было установлено, что неизвестный проник в дом, разбив окно, предположительно в ночное время, пока хозяйка дома спала. Предметами преступного посягательства стали две бутылки слабоалкогольного напитка, банка консервированных фруктов и шуруповёрт.

Прибывший в составе следственной оперативной группы эксперт-криминалист при осмотре места происшествия обнаружил следы, оставленные преступником.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий и экспертиз сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в совершении кражи.

Им оказался гражданин без определённого места жительства, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений различной категории тяжести, в том числе - разбоев и грабежей. Похищенный инструмент обнаружен и изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.