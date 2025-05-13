Татарским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она признана виновной в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК). Судом установлено, что в период с 2022 по 2023 год обвиняемая была трудоустроена продавцом в продуктовом магазине. Используя свое служебное положение, последняя похитила путем присвоения вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства, находящиеся в кассе магазина, на общую сумму свыше 700 тыс. руб. Обвиняемая вину в совершении преступления признала частично. Суд назначил виновной наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, с учетом частичного возмещения ущерба, суд удовлетворил исковые требования представителя потерпевшего и взыскал с виновной 560 тыс. рублей.