В Чановском районе ночью 10 мая 2025 года произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, около 23.00 34-летний водитель без прав ехал за рулем автомобиля «Нива» по дороге «Чаны - Новояблоновка» со стороны деревни Новояблоновка по направлению к селу Таган. В какой-то момент автомобилист допустил съезд в левый кювет, в результате чего машина опрокинулась. В аварии погибли три человека: водитель, а также 38-летний и 20-летняя пассажиры. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства трагедии.