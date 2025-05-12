Татарской межрайонной прокуратурой проведена проверка в отношении МУП «Водоканал», установлено наличие задолженности по заработной плате перед работниками предприятия на сумму 460 тыс. руб. за март 2025 г.

Для скорейшего решения проблемы, ликвидации долга, прокурор принял не только ряд проверочных, но и координационных мероприятий, в том числе провел межведомственное совещание с руководством администрации Татарского муниципального округа. Благодаря этим мерам работодатель погасил долги по заработной плате через неделю после внесения прокурором представления. Восстановлены трудовые права около 40 работников.

Задолженность у МУП «Водоканал» по заработной плате возникла далеко не впервые. Во втором полугодии 2024 г. сумма долга составляла более 2 млн руб. и только благодаря прокурорскому вмешательству удалось выплатить задолженность.

И.о. директора предприятия неоднократно привлекался к административной ответственности не только по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата заработной платы), но и по ст. 17.7 КоАП РФ за умышленное неисполнение требований прокурора.

За невыплату заработной платы работникам в марте 2025 г., суд по постановлению прокурора назначил и.о. директора МУП «Водоканал» административное наказание в виде дисквалификации сроком на один год.