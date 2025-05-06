В Новосибирской области продолжается ежегодное голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На голосование представлены 65 проектов в 24 городах и поселках региона. Победившие объекты будут благоустраивать в 2026 г. за счет федеральных и областных средств.

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве 5 мая Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.Евгений Назаров сообщил, что к сегодняшнему дню за объекты благоустройства в области проголосовали 58 тысяч человек. Но жителям региона стоит активнее принимать участие - необходимо набрать к 12 июня 280 тысяч голосов. В прошлом году результат был 308 тысяч голосов.

Напомним, что в Татарске на голосование вынесено два объекта: пешеходная зона вдоль пер. Войкова (от ул. О. Кошевого до ул. Зеленой) и пешеходная зона вдоль ул. Краснофлотской (от ул. Ленина до пер. Гагарина). На 6 мая первый проект поддержали 454 жителя, второй – 1 тыс. 533 человека.

Проголосовать можно на портале госуслуг http://clck.ru/3LszN9