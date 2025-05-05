Специалист контрактной службы райбольницы и прокуратура обжаловали приговор за преступление в сфере закупок.

Татарским районным судом был вынесен приговор в отношении М., обвиняемой по п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ (незаконное получение работником контрактной службы денег за совершение действий и бездействий в интересах дающего и иных лиц в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных нужд, совершённое в крупном размере).

Судом установлено, что М., являясь специалистом по закупкам ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-лет НСО» в период времени с 16.06.2018 по 25.01.2022 при осуществлении райбольницей закупок товаров лоббировала одного из поставщиков и его знакомых.

За это она получала от коммерсанта денежные средства.

При этом она не осуществляла мониторинг цен на закупаемые товары и не осуществляла поиск иных поставщиков с наименьшей ценой. Также М. предварительно и систематически информировала поставщика о предполагаемых закупках неконкурентным способом, согласовывала с ним цены на закупаемые товары медицинского назначения без предварительного мониторинга более выгодных коммерческих предложений, формировала цену закупки по согласованию с поставщиком, формировала проект контракта и согласовывала проект контракта непосредственно с поставщиком и на выгодных для него условиях, осуществляла проверку необходимой документации для проведения закупочной процедуры и составляла закупочную документацию по договорам в кратчайшие сроки и на оговоренных с поставщиком условиях, осуществляла проверку необходимой документации для заключения договоров и осуществляла процедуру подписания договоров.

Всего М. получила деньги в общей сумме 258 500 рублей

В ходе судебного заседания подсудимая свою вину не признала.

Судом М. была признана виновной в совершении указанного преступления, ей было назначено наказание в виде 3 лет условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в размере пятикратной суммы подкупа – 1 292 500 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сроком на 3 года. Также с нее взысканы процессуальные издержки по оплате вознаграждения адвоката за участие в предварительном следствии по назначению следователя в размере 30 499 рублей 20 копеек.

С приговором не согласились все: адвокат просит оправдать, осужденная просит освободить от взыскания процессуальных издержек, прокурор требует отменить за несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

После предоставления участниками процесса возражений на апелляционные жалобы и представление дело будет направлено в Новосибирский областной суд.