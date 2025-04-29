29 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Красноярка Татарского округа. Карантин по бешенству на основании представления начальника управления ветеринарии Новосибирской области от 24 апреля установлен по 27 июня. В течение этого срока на территории эпизоотического очага (личное подсобное хозяйство А.Н. Литяго, ул. Молодежная, д. 15, кв. 2, село Красноярка) запрещается:

1) лечение больных восприимчивых животных;

2) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов государственной ветеринарной службы Российской Федерации и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

3) ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

4) перемещение и перегруппировка восприимчивых животных;

5) снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

В Красноярке запрещается:

1) проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;

2) вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза;

3) отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Заместителю Председателя Правительства Новосибирской области – министру сельского хозяйства Новосибирской области А.В. Шинделову поручено обеспечить работу чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Новосибирской области для оперативного руководства деятельностью юридических и физических лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных и координации указанной деятельности.

Управлению ветеринарии Новосибирской области (О.А. Рожков) предписано обеспечить осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории неблагополучного пункта.