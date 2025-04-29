В Татарске благодаря принятым мерам прокурорского реагирования восстановлены права предпринимателя. На личный прием к Татарскому межрайонному прокурору обратилась директор ООО «Инженерное бюро современного проектирования» с жалобой на неоплату двух муниципальных контрактов.

Предметом контрактов являлась разработка дизайн-проекта пешеходной зоны в Татарске и внесение изменений в проектно-сметную документацию по системе водоснабжения.

Администрация округа не рассчиталась с обществом в установленные сроки, в связи с чем образовалась задолженность в размере 430 тыс. руб.

В связи с выявленными нарушениями межрайонный прокурор внес главе округа представление и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ (нарушение срока либо порядка оплаты отдельных этапов исполнения контракта).

После вмешательства прокуратуры задолженность перед директором организации погашена в полном объеме, права предпринимателя восстановлены.