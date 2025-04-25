Уважаемые жители и гости Татарского округа и Усть-Таркского района!

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области № 182-п от 22 апреля на территориях Татарского округа и Усть-Таркского района с 25 апреля по 12 мая действует особый противопожарный режим.

В связи с этим, напоминаем, что в период действия особого противопожарного режима:

- устанавливается запрет на посещение гражданами лесов;

- временно приостанавливается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццериях, кофейнях, пельменных, блинных);

- устанавливается запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

- проводятся работы по очистке от горючих отходов, мусора бесхозных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

- вводится запрет на выжигание сухой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения, а также на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со статьей 20.4. КоАП РФ, нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 10 до 20 тыс. руб.;

- на должностных лиц - от 30 до 60 тыс. руб.;

- на юридических лиц - от 400 до 800 тыс. руб.

Михаил Глинов, госинспектор Татарского и Усть-Таркского районов по пожарному надзору