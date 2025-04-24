Прокуратурой Усть-Таркского района Новосибирской области по обращению 72-летнего местного жителя проведена проверка Усть-Таркской ЦРБ.

Установлено, что в 2022 г. в медицинском учреждении пенсионеру проведена ампутации нижней конечности. В нарушение Правил признания гражданина инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, должностными лицами ЦРБ гражданин не был направлен на медико-социальную экспертизу в соответствии с решением врачебной комиссии.

Кроме того, в 2024 г. заявитель обратился в учреждение здравоохранения по поводу изменения группы инвалидности и предоставления необходимых технических средств реабилитации, однако уведомление о направлении на медико-социальную экспертизу не было направлено в бюро медико-социальной экспертизы, что противоречит требованиям действующего законодательства и нарушает права гражданина, относящегося к категории наиболее социально-уязвимых слоев населения, на доступную медицинскую помощь.

Прокурором района главному врачу медучреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В связи с принятыми мерами прокурорского реагирования пакет документов для изменения группы инвалидности подготовлен и направлен в бюро медико-социальной экспертизы. Предоставление всех необходимых технических средств реабилитации находится на контроле прокуратуры района.