Прокуратурой Чановского района проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства в муниципальном бюджетном учреждении.

В ходе проверки выявлен конфликт интересов между директором МБУ и находящимся в его подчинении родным братом. Установлено, что брат директора находился в непосредственном подчинении директора МБУ, выполняя его поручения, директором назначались премиальные и иные выплаты подчиненному. В нарушение ст. 10 Закона о противодействии коррупции уведомление о конфликте интересов в комиссию администрации Чановского района директором организации подано не было. В связи с выявленными нарушениями прокурор района в администрацию Чановского района внес представление, по результатам рассмотрения которого с подчиненным сотрудником прекращены трудовые отношения, директор МБУ привлечен к дисциплинарной ответственности.