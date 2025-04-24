Мероприятия в Татарском округе в рамках духовно-просветительской социально-благотворительной акции «Поезд Памяти «За духовное возрождение России», посвященной 80-летию Победы, 25 апреля.

Основные мероприятия

8.30 – встреча поезда

11.00 - церемония возложения памятных венков на мемориале Татарска, лития по погибшим воинам

18.00 - концерт Ансамбля песни и пляски Росгвардии, ДК «Родина»

Работа медицинских специалистов

9.00 - начало приема медицинских специалистов в Татарской ЦРБ

11.00 – 12.00 - информационно-просветительские занятия по профилактике заболеваний среди населения «Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики» в Татарской ЦРБ

Работа священнослужителей

11.00 – 15.00 - духовные беседы в Лопатино, Киевке, Новопервомайском, Дмитриевке

13.00 - духовно-просветительская беседа с обучающимися Татарского педагогического колледжа

Работа творческих коллективов и представителей культуры

11.00 - церемония возложения венков к памятникам в Лопатино, Киевке, Новопервомайском, Дмитриевке, Северотатарском

11.00 – 12.00 - концерты творческих коллективов в Киевке, Лопатино, Дмитриевке, Новопервомайском, Северотатарском

Духовно-образовательные мероприятия

10.30 - 11.50 - круглый стол «Проекты и программы к 80-летие Великой Победы для общеобразовательных организаций Новосибирской области», конференц зал школы-интерната

10.00 - 1200 - интенсив педагогов начальных классов «Развитие традиций и семейных ценностей в рамках реализации программы «Орлята России», школа №9

14.00 – 15.00 - круглый стол «Развитие воспитательных пространств в общеобразовательных организациях Новосибирской области: от идеи к системе», школа-интернат

16.00 – 17.00 - родительская гостиная «Воспитание с душой: связь поколений и школы», школа-интернат

Молодежные, военно-патриотические, спортивные мероприятия

9.00 – 10.40 - встреча с участниками военной спецоперации по вопросам взаимодействия и развития актива регионального отделения ассоциации ветеранов СВО, ДШИ «Радуга»

12.00 – 13.30 - межрайонная конференция: «Патриотизм 21 века: формирование его на традициях прошлого и современного опыта», ДШИ «Радуга»

11.00 - лекция «Сибирские бронепоезда в Великой Отечественной войне», Историко-краеведческий музей им. Н.Я. Савченко

11.00 - встреча с читателями представителей редакции журнала «Сибирские огни», центральная библиотека

11.00 – 17.00 - выставка-презентация многоформатных изданий посвященных подвигу наших земляков в Великой Отечественной войне (из фондов Новосибирской областной библиотеке), центральная библиотека

15.00 - «Профессии победы» - профориентационная беседа с использованием комплекса интерактивных открыток краеведческой тематики для учеников 8-10 классов; сюжетно-ролевая игра «Русский – значит, герой!» для учеников 10-11 классов, центральная библиотека

13.00 – 14.00 - просмотр фильмов «Ахтунг Покрышкин», «Сибиряки –Герои Z», «Наследники Победы», школа №2

11.00 - мастер-класс от театра кукол, городской ДК Татарска

12.00 – 17.00 - передвижная выставка «Победителям… к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне» с экскурсией Кирилла Вячеславовича Лаврова - старшего научного сотрудника Новосибирского государственного художественного музея, фойе ДК «Родина»

Работа специалистов

10.00 – 12.00 - демонстрация пункта выдачи средств реабилитации. Мастер-класс «Школа ухода», КЦСОН

10.00 – 13.00 - оказание консультационных услуг сотрудниками отдела соцобслуживания населения администрации Татарского района, Центра социальной поддержки населения Татарского района, Центра занятости населения г. Татарска», Социального фонда РФ по Новосибирской области, отдел соцобслуживания населения, Ленина 108Е.

10.00 - оказание натуральной помощи малоимущим семьям и гражданам, КЦСОН

13.00 - обучающее занятие тактической медицине с педагогами образовательных организаций, школа №4

9.00 - информационно-просветительская лекция по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди молодежи, Татарский политехнический колледж, Ленина 91А

14.00 - профилактическая беседа для учеников 7-11 классов по теме: «IT-преступление и дропперы: как не стать участником мошеннической схемы», подростковый клуб «Содружество»

14.00 - встречи с представителями Дома общественных организаций Новосибирской области Центра патриотического воспитания и отдела по делам некоммерческих организаций Главного управления Министерства юстиции России по Новосибирской области, Ресурсный центр общественных инициатив, Закриевского, 4

11.00 - 12.30 - Женская ассамблея Новосибирской области, администрация Татарского округа, Ленина, 56.