Расписание 20 пригородных поездов в Новосибирской области изменится на период с 24 апреля по 14 июня. Это связано с плановым ремонтом пути на западном направлении. Корректировка времени составит от 2 до 56 минут.

Изменения коснутся пригородных поездов Новосибирск – Барабинск – Новосибирск, Новосибирск – Татарская – Новосибирск, Новосибирск – Чулымская – Новосибирск, Новосибирск – Дупленская – Новосибирск, Новосибирск – Коченево – Новосибирск.

Компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.