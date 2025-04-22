С 21 апреля по 12 июня в Новосибирской области проходит ежегодное голосование по выбору общественных пространств для благоустройства. На голосование представлены 65 проектов в 24 городах и поселках региона, в том числе в Татарске. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на платформе https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/, а также в мобильном приложении «Госуслуги.Решаем вместе». Принять участие в голосовании может любой житель Новосибирской области старше 14 лет.

Цель голосования – определить общественные пространства, которые будут благоустроены в городах и поселках в 2026 году за счет федеральных и областных средств.

В Татарске на голосование вынесено два объекта.

Первый - пешеходная зона вдоль пер. Войкова (от ул. О. Кошевого до ул. Зеленой).

Куратор территории - Наталья Юрьевна Говорова, заведующая детским садом №10. На 22 апреля за объект проголосовали 184 человека.

Второй объект - пешеходная зона вдоль ул. Краснофлотской (от ул. Ленина до пер. Гагарина).

Куратор - Сергей Викторович Демьяненко, директор школы №9. На 22 апреля за объект проголосовали 732 человека.

Благоустройство объектов предполагает строительство пешеходных дорожек, устройство малых архитектурных форм (скамейки, урны), озеленение.