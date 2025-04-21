19 апреля в Северотатарском в открытом пространстве «Точка притяжения» библиотекарь Людмила Фишер и специалист по делам молодежи Максим Логунов провели Час информации «Безопасность в интернете».





Людмила Фишер:

- Ни для кого не секрет, что интернет это любимая среда обитания молодого поколения и они с ним на «ты»! Но никто не застрахован от тог, чтобы попасть в лапы мошенников или других преступников. Ребята узнали о мошенничестве, способы которого обновляются, видоизменяются и приобретают такой правдоподобный вид, что многие на это попадаются. Мы рассказали для чего нужно соблюдать правила безопасности при общении в сети, не доверять аккаунтам и сайтам без проверки, так как они могут быть фейковыми, не распространять свои персональные данные, не делиться в интернете своими данными, секретами, личными фотографиями, данными и местонахождении в данный момент себя и родных, так как мошенники используют любую информацию для в своих преступных целях. Максим Логунов рассказал об использование русских сим-карт нашими недоброжелателями в целях создать копию в он-лайне аккаунтов близких и родных людей, чтобы через них совершать разные виды манипуляции. С участниками была проведена игра «Факты об интернете. Правда или ложь».