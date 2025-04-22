В судебном присутствии Татарского районного суда в Усть-Тарке прошел урок истории для учеников 6 класса Щербаковской школы. Судья Е.А. Полтинникова рассказала школьникам об одном из народных судей - участнике Великой Отечественной войны Федоре Васильевиче Воронине.

Его избрали судьей еще до войны. Летом 1941 года мобилизовали на фронт. Федор Васильевич прошел всю войну в составе 355 отдельного саперного батальона Прибалтийского фронта. Награжден медалью «За победу над Германией». После возвращения с войны, продолжил трудовую деятельность в должности народного судьи.

Также дети узнали об истории развития и создания судов общей юрисдикции, о символах государственной власти в судах общей юрисдикции. И о том, что история Усть-Таркского народного суда (сейчас это судебное присутствие Татарского районного суда) неразрывно связана с историей наше страны.

Постоянным судебным присутствием в селе Усть-Тарка для таких мероприятий подготовлен информационный стенд с наглядными материалами об истории развития судебной системы на территории района.