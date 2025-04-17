В целях сохранения документов по истории специальной военной операции, увековечивания памяти участников, героев, прославивших Усть-Таркский район, сотрудники отдела архивной службы администрации района ведут работу по приему документов личного происхождения от родственников, граждан, участвовавших в СВО.

Сохранение документальной памяти о героической истории нашей страны, о тех, кто проявил мужество и героизм, пожертвовал жизнью во имя защиты интересов Родины – одна из важных задач архивных работников. В муниципальный архив Усть-Таркского района на постоянное хранение были переданы документы Александра Сергеевича Стерликова, погибшего при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины при исполнении обязанностей военной службы. Документы и фотографии, передала его супруга – Е.С. Стерликова.

В Год защитника Отечества - 2025 и в преддверии 80-летия Великой Победы отделом архивной службы администрации Усть-Таркского района по материалам фонда личного происхождения участника специальной военной операции подготовлена тематическая выставка «Сердце, оставшееся в строю».

На экспозиции можно увидеть историю жизни и подвига уроженца Усть-Тарки Александра Сергеевича Стерликова. В лице одного из участников СВО мы можем проследить пример мужества и отваги, боевого братства и верности воинскому долгу, стойкости и самопожертвования, который, как и многие другие, не задумываясь отдали свои жизни за освобождение Донецкой и Луганской народных республик.

На выставке представлены копии биографических и личных документов, документы, отражающие трудовую деятельность, газетные статьи об участнике СВО, фотографии из личного архива семьи Стерликовых.

Александр 29 сентября 2022 г. был призван на военную службу по мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине. С января 2023 г. выполнял боевые задачи в Донецкой народной республике, служил в должности водителя топогеодезического отделения взвода боевого обеспечения батареи управления и артиллерийской разведки войсковой части 87045, был пулеметчиком.

25 июля 2023 г. ефрейтор Стерликов погиб. Похоронен в селе Усть-Тарка. Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2023 г. награжден орденом Мужества (посмертно).

Выставка - это дань уважения и благодарности всем бойцам военной спецоперации. Мы уверенны, что данные документы, отражающие важнейшие события нашей страны будут ценным источником информации для будущих поколений!

Отдел архивной службы администрации Усть-Таркского района