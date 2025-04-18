16 апреля в Историко-краеведческом музее им. Н.Я. Савченко прошёл кинолекторий «Светлый праздник – Пасха» для учеников 2 класса школы №4.





На мероприятие были приглашены преподаватели воскресной школы Храма Покрова Пресвятой Богородицы Наталья Соловьёва и Анна Новикова.

Они рассказали детям об истории великого православного праздника Пасха, о пасхальных традициях, символах и обычаях наших предков, сохранившихся до сегодняшних дней.

Ребята узнали о забавах и играх детей на Руси: «Бег с яйцом в ложке», «Желобок», «Раскрути яйцо», «Битки», «Сдуй яичко».

Школьники приняли участие в познавательной викторине и поделились тем, как у них в семье проходит этот светлый православный праздник.

В завершение мероприятия маленькие гости приняли участие в мастер-классе и изготовили к празднику Пасхи изделия ручной работы.

Свои поделки ребята решили подарить родным и близким.