Прокуратурой Чановского района в ходе совместного рейда с сотрудниками ГАИ местного отдела МВД выявлены нарушения в сфере содержания автомобильной дороги по ул. Школьная пос. Озеро-Карачи. Прокурор района внес представление об устранении нарушений главе Озеро-Карачинского сельсовета. В отношении главы было возбуждено дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения). По результатам принятых прокуратурой мер, дорога была приведена в нормативное состояние, глава оштрафован на 23 тыс. руб.