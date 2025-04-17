Заместитель прокурора Усть-Таркского района Олег Толстов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летней местной жительницы. Она обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления и даче заведомо ложных показаний в качестве потерпевшего. Установлено, что в ноябре 2024 г. обвиняемая употребляла спиртные напитки, в связи с чем сын сделал ей замечание. После чего между обвиняемой и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой последний ушел из дома. Однако, обвиняемая решила совершить заведомо ложный донос и сообщила в отделение полиции о том, что ее сын в ходе ссоры угрожал ей убийством, используя кухонный нож. После этого, женщина дала показания в качестве потерпевшей по уголовному делу, где также сообщила ложные сведения о якобы совершенном ее сыном преступлении. В дальнейшем обвиняемая призналась, что оговорила сына из-за обиды на последнего, что подтвердилось показаниями свидетелей. Женщина вину в совершении преступления признала полностью. Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу. За ложный донос женщине грозит до двух лет лишения свободы, за ложные показания - до двух лет исправительных работ.