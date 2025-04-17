Управление Росреестра по Новосибирской области осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в области геодезии и картографии, в том числе за соблюдением употребления наименований географических объектов на дорожных знаках и иных указателях на территории региона.

В 2024 году специалистами новосибирского Росреестра проверен 231 дорожный указатель на дорогах общего пользования в Барабинском, Куйбышевском, Кыштовском, Новосибирском, Ордынском, Северном, Сузунском, Татарском, Усть-Таркском, Черепановском районах. Было выявлено 13 фактов неверного написания наименований населенных пунктов.

В 2025 году уже проверено 174 дорожных указателя в Барабинском, Венгеровском, Кыштовском, Татарском и Чановском районах и выявлено 5 искаженных наименований.

Например, на дорожном указателе к поселку Среднеичинский в Северном районе было написано «Среднеичинск», к деревне Новотроицк в Татарском районе - «Первоновотроицк», а село Гусиный Брод в Новосибирском районе было обозначено как «Гусинный Брод».

По всем выявленным фактам Управлением Росреестра были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и ошибки на дорожных указателях у села Гусиный Брод и других населенных пунктов исправлены.

В соответствии с действующим законодательством о географических наименованиях наименования географических объектов как составная часть исторического и культурного наследия народов РФ охраняются государством, произвольная замена одних наименований географических объектов другими, употребление искаженных наименований географических объектов не допускаются.

Для обеспечения единообразного употребления наименований географических объектов, которые указываются на картах, дорожных указателях, в документах, учебных изданиях, создан Государственный каталог географических названий (ГКГН).

ГКГН размещен на официальном сайте Публично-правовой компании «Роскадастр» в разделе «Сервисы и услуги» / «Государственный каталог географических названий».