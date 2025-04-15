Прокуратурой Чановского района проведена проверка исполнения трудового законодательства в МБУ «Источник». Установлено, что работодатель допустил нарушения требований трудового законодательства, в том числе, связанные с оплатой труда, сроков выплаты сумм, причитающихся при увольнении и оплаты отпусков, оплаты за работу сверхурочно.

Проверкой выявлены нарушения требований по охране труда, выразившиеся в не ознакомлении с результатами проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте, допуске к работе без прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района внес представление руководителю организации, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурор района возбудил 8 дел об административных правонарушениях в отношении руководителя организации по частям 1, 2, 4, 6 ст. 5.27, частям 1, 2, 3 ст. 5.27.1, частям 1, 2 ст. 5.31 КоАП РФ (нарушения трудового законодательства и охраны труда).

По результатам их рассмотрения виновному лицу назначены штрафы на общую сумму 32 тыс. руб.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, трудовые права работников организации восстановлены.