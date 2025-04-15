5 апреля в Кольцово на площадке лицея Технополис прошло очное представление исследовательских работ XIX Муниципальной научно-практической конференции школьников «Волна возможностей». Это мероприятие стало важной площадкой для обмена идеями и знаниями среди учащихся региона, стремящихся внести вклад в развитие науки и общества.

Конференция собрала талантливых ребят, чьи работы затрагивали самые разные аспекты современной жизни - от вопросов здоровья до исторических исследований. Участники представили результаты своих трудов, продемонстрировав высокий уровень подготовки и глубину научного анализа.

10 апреля на торжественной церемонии награждения, прошедшей в Биотехнологическом лицее №21, были объявлены имена лауреатов конкурса. Дипломами отмечены наиболее выдающиеся исследования, представляющие собой значимый вклад в научную деятельность школьников.





Среди награжденных – Сабрина Бугаенко, ученица 10-го класса Неудачинской школы. Она получила диплом участника за свою работу «Влияние соков на организм человека: вред и польза». Под руководством научного руководителя И.А. Назаровой Сабрина провела глубокий анализ влияния различных видов соков на здоровье человека, уделив внимание как положительным, так и отрицательным аспектам их употребления.

Однако особенно стоит отметить достижение Ивана Галагана, ученика 11-го класса той же школы. За свое историко-краеведческое исследование «Неудачино: хроника времен» он был удостоен диплома первой степени. В своей работе Иван провел тщательное изучение истории родного края, раскрыв перед читателями важные события и факты, касающиеся развития поселения. Научным руководителем Ивана стал И.И. Панкрац.

- Эти достижения свидетельствуют о высоком уровне образования и заинтересованности учеников в научных исследованиях. Важно отметить, что такие мероприятия способствуют развитию критического мышления, углублению знаний и укреплению интереса молодежи к науке. Мы поздравляем всех участников и победителей конференции! Их труды являются ярким примером стремления к знаниям и самосовершенствованию, что, безусловно, принесет плоды в будущем, - выразила уверенность учитель Неудачинской школы Зара Тевс.