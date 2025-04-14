Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о нападении стаи безнадзорных собак на малолетнюю в Татарске.

В СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту нападения стаи безнадзорных собак на восьмилетнюю девочку в городе Татарске Новосибирской области. По данным следствия, в апреле текущего года несколько агрессивных животных набросились на малолетнюю, напугав ее. Получения телесных повреждений ребенку удалось избежать благодаря помощи, оказанной очевидцем.

Указанное происшествие освещалось в СМИ.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Геннадьевича Долгалева доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.