Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов подразделения по Татарскому и Усть-Таркскому районам спас девочку от нападения стаи бездомных собак.

- Я шел со службы домой. Услышал громкий душераздирающий детский крик. Свернул с дороги к гаражам и увидел, что плачущую девочку окружили две бродячие собаки, которые на нее бросались. Начал их разгонять и успокаивать девочку, спрашивая, где ее укусили», — сообщил прапорщик внутренней службы Пивоваров.

Сотрудник службы позвонил маме девочки, а затем вызвал скорую. Известно, что девочке предстоит лечение. Мама ребенка поблагодарила неравнодушного сотрудника.