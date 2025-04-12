11 апреля в Историко-краеведческом музее им. Н.Я. Савченко Татарска для учеников 8-9 классов школы №5 прошла музейная программа «Пряники русские, сладкие, вкусные…».

Ребята совершили увлекательное путешествие в историю традиций и обрядов русского народа, познакомились с возникновением пряничного дела на Руси, с различными способами изготовления пряников.

А также узнали, почему пряник признан частью культурного наследия России, какие пряники назывались печатными, лепными, фигурными и где изготавливались самые знаменитые лакомства.

В ходе праздника гости музея вспомнили пословицы и поговорки, разгадывали загадки, играли в народные игры: «Волшебный пряник», «Венок», «Шире круг», «Дерём лыко» и др.

Ребята приняли участие в мастер-классе, где каждый участник смог почувствовать себя настоящим пряничным мастером, придумав свои узоры для традиционного русского лакомства.

Мероприятие было организовано в рамках реализации программы «Пушкинская карта».