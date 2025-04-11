10 апреля в Татарском округе с рабочим визитом побывал депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Игорь Умербаев.

В ходе визита депутат совместно с председателем Совета депутатов округа Вадимом Носковым, председателем Совета ветеранов округа Сергеем Кузьмичом, участниками военной спецоперации побывал на уроке мужества в школе-интернате, проведенном в рамках акции «Часовой у знамени Победы».

Учащиеся с огромным вниманием послушали выступление Игоря Равильевича, участника боевых действий, награждённого многими боевыми наградами, в том числе Орденом Мужества.

По поручению председателя Заксобрания Андрея Шимкива, Игорь Умербаев выехал в село Лопатино, где в торжественной обстановке вручил Почётную грамоту областного парламента за многолетний и плодотворный труд в сельском хозяйстве и в связи с юбилеем бывшему руководителю сельхозпредприятия, Заслуженному работнику сельского хозяйства России, Почетному гражданину нашего округа Николаю Егоровичу Лиховцу.

Депутат посетил сельский Дом культуры и Лопатинскую школу, встретился с руководителем колхоза «Заря» Николаем Нижельским, который рассказал о перспективах развития хозяйства.





По возвращению в город, Игорь Умербаев совместно с председателем Совета депутатов Вадимом Носковым побывал на строительстве новой школы. Были с этим проблемы, но благодаря активной позиции администрации округа, лично главы Юрия Вязова, при поддержке депутата, все удалось решить и новая школа строится. Её строительство находится на личном постоянном контроле главы округа.

Затем депутат побывал на объектах, построенных в Татарске по программе партии «Единая Россия» «Комфортная городская среда». Отдельные обращения жителей округа, высказанные депутату, взяты на контроль.