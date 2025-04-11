Татарской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере ветеринарии по жалобе местного жителя на плохое содержание сельскохозяйственного скота. В ходе проверок с привлечением сотрудников областного управления ветеринарии выявлены нарушения при содержании скота в восьми колхозах. Установлено, что в колхозах отсутствуют ограждения, препятствующие проникновению на территорию хищных животных; не проводятся обследования на предмет болезней скота; выявлены нарушения ветеринарных требований при уничтожении биологических отходов. В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представления руководителям колхозов, возбудил в отношении них 17 дел об административных правонарушениях по ст. ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства). Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой.