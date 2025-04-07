Во Владивостоке завершилась Всероссийская смена «МедиаЛаб», организованная Росдетцентром совместно с Движением Первых, ВДЦ «Океан» и Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России.

На смене встретились более 200 юных медийщиков из всех регионов страны. В течение 3-х недель участники посещали мастер-классы, тренинги, познавательные лекции, учились создавать контент и погружались в мир журналистики.

Чтобы попасть на смену, ребятам под руководством своих советников по воспитанию нужно было пройти серьёзный конкурсный отбор. По его итогам в состав делегации Новосибирской области вошли 6 школьников из разных муниципальных образований региона:

Виктория Кузько, школа №3 Куйбышевского района;

Софья Сидельникова, Кольцовская школа №5 р.п. Кольцово;

Дарья Куржаева, Доволенская школа № 1;

Илья Степанов, школа №93 Барабинского района;

Никита Юдин, школа №2 Татарского муниципального округа;

Мария Барышпол, Центр образования «Восход» Новосибирского района.

«21 день в «Океане» стали для меня настоящим приключением. Я попала в детский медиацентр, где в команде из 15 человек создавала посты, видео и информационные карточки для телеграм-канала смены. Было непросто совмещать учебу и работу, но я справилась.

Одним из запоминающихся событий стала форсайт-сессия «Разговоры о важном», на которой мы смогли предложить темы для проекта на будущий учебный год. На образовательных блоках мы работали над собственными медиапродуктами: я занималась съемками и монтажом, что мне невероятно понравилось.

На финальном награждении меня отметили как одного из самых активных участников. Когда меня вызвали на сцену, а ребята из отряда кричали мое имя, я поняла: все, что я делала, было не зря!» – поделилась Дарья Куржаева из Доволенского района.

«Смена просто невероятная, было много всего интересного. Меня распределили в направление видеосъемки, но там я также смог параллельно узнать о фотографии, копирайтинге, дизайне – время прошло очень продуктивно.

Смена хорошо развивает медианавыки, свою задачу она выполняет на все 100 %, при этом делалось это очень классно. Взять тех же спикеров, большинство из них доносили информацию просто и понятно, а главное интересно. В целом смена оправдала мои ожидания и развила навыки, это супер!» – рассказал Илья Степанов из Барабинского района.

Каждый участник смены смог окунуться в мир медиа, попробовать себя в роли специалистов из разных сфер, развить навыки, провести время с пользой и найти новых друзей из разных регионов России.