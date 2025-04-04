В Усть-Тарке сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Жизнь – важнее скорости!» Полицейские обращали внимание водителей на недопустимость превышения скорости и рекомендовали соблюдать дистанцию, избегать рискованных маневров, не отвлекаться на телефон, пристёгиваться ремнями безопасности, и применять правила безопасной перевозки детей-пассажиров в автомобилях.

ГАИ призывала водителей проявлять особую осторожность на дорогах в связи с погодными изменениями. Скорость должна соответствовать конкретным дорожным условиям, нужно снижать скорость перед пешеходными переходами, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

После беседы водителям вручались информационные памятки. Автолюбители с пониманием отнеслись к проводимой акции, пообещав соблюдать скоростной режим и быть внимательными за рулем, выполнять установленные правила дорожного движения.

Сотрудники ГАИ Чановского района на трассе «Иртыш» провели профилактическое мероприятие «Водитель! Дорога требует дисциплины!». В ходе мероприятия водителям напомнили о важности соблюдении Правил дорожного движения.

Инспекторы рекомендовали водителям при управлении транспортным средством быть внимательными, особенно в условиях ограниченной видимости и на скользкой дороге, выбирать скоростной режим исходя из дорожной обстановки не совершать резких маневров и необдуманных обгонов.

Также акцентировали внимание на то, что в тёмное время суток следует обращать особое внимание на обочины, по которым могут двигаться пешеходы. ГАИ напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения - это не только требование законодательства, но и важная мера безопасности для всех участников дорожного движения!